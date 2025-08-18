Seit Kurzem steht am Laimer Würfel eine „Bank mit Botschaft“. Anfang Juni hatte der Bezirksausschuss Laim (BA 25) auf Initiative der Grünen-Fraktion die Aufstellung einer sogenannten Regenbogenbank an diesem Standort bei der Stadtverwaltung angefragt. Sie sollte ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz setzen und zugleich die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern.

„Die Aufstellung der Bank an diesem Standort unterstreicht die Botschaft der Vielfalt und des Zusammenhalts im Stadtteil Laim“, so hatte es Antragstellerin Manuela Fritz (Grüne) formuliert. Dass die Sitzbank zum einen einstimmig im BA unterstützt wurde und zum anderen nach so kurzer Zeit aufgestellt wurde, freut die Grünen im BA Laim mit ihrem Vorsitzenden Martin Beier besonders.

„Die Regenbogenbank ist mehr als nur eine Sitzgelegenheit – sie ist ein Statement für ein buntes und tolerantes Zusammenleben in unserem Viertel“, erklärt er. „Dass die Realisierung in nur drei Monaten gelungen ist, zeigt, dass unsere Verwaltung durchaus schnell handeln kann, wenn alle an einem Strang ziehen.”