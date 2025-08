Der Ortsverband Westend-Laim von Bündnis 90 / Die Grünen hat kürzlich einen neuen Vorstand gewählt. Einstimmig im Amt bestätigt wurden die bisherigen Sprecher Christina Stiemer (Projektleiterin) und Michael Schelle (Kinder und Jugendbeauftragter im Bezirksausschuss (BA) Schwanthalerhöhe). Schatzmeister ist nun Physikstudent Tobias Jensch, als Beisitzer wurden Nimet Gökmenoglu (Stadträtin), Christian Hartranft (Vorsitzender des Mobilitätsausschusses im BA Laim), Angela Kirschbaum und Katrin Lange wiedergewählt. Als neue Beisitzerin im Vorstand konnte Susanne Beinvogl gewonnen werden.

„Ich freue mich, mit diesem jungen und engagierten Vorstand in die Kommunalwahlen zu gehen“, sagt Parteikollegin, BA-Vorsitzende und Stadträtin Sibylle Stöhr. Stadträtin Nimet Gökmenoglu ergänzt, dass ihr der Austausch an den Haustüren besonders wichtig sei, wo man alle Münchner erreichen wolle - mit und ohne Migrationsbiografien. „Eben alle, die wahlberechtigt sind. Das geht am besten im persönlichen Gespräch.“