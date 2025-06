Am 5. Juli ab 19 Uhr und am 6. Juli ab 18 Uhr öffnen die Künstler:innen der Ateliers in der Ludlstraße und Senftenauerstraße ihre Türen für die Öffentlichkeit und zeigen ihre Arbeiten: Werke von Christine Ambrusch, Krisztina Dózsa-Farkas, Iris Ermlich, Karin Fröhlich, Stefanie Gerstmayr, Freya Junker, Nadja Krommer, Chorong Moon, Manuel Rumpf, Sabine Scholz-Günther, Aleschija Seibt und Stefan Wischnewski.