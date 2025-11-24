Auch dieses Jahr ist es dem Historischen Verein wieder gelungen, einen interessanten Almanach mit den verschiedensten Themen über Laim zu erstellen. Darin kann man ie Ergebnisse der Schüler bei unserem Geschichtswettbewerb an Laimer Schulen im Beitrag von Peter Gloël bewundern oder über die letzten Kriegsmonate und die erlittenen Zerstörungen in Laim von Peter Hausmann nachlesen.

Auf vielfachen Wunsch wurde die erfolgreiche Ausstellung „Einverleibt: 152 Jahre Eingemeindung Laim zu München” in einem Beitrag von Lothar Schmidt aufgearbeitet. Ebenso von Lothar Schmidt wird an den U-Bahnbau vor 40 Jahren erinnert.

Auch von Lothar Schmidt ist die Fortsetzung vom letzten Almanach das Thema Sterbebilder von Laimer Persönlichkeiten.

Zu beziehen ist der Almanach bei Bücher Hacker (Fürstenrieder Str. 44), bei Schreibwaren Ehrl (Hönigschmidtplatz 7) und am Freitag, 5. Dezember, am Bauernmarkt Laim am Laimer Anger.