Information und Begegnung gibt es am Donnerstag, 22. Oktober, bei der 2. Seniorenmesse im Laimer Kulturzentrum „Das Interim” (Am Laimer Anger 2). Von 14 bis 16 Uhr sind ältere Bürgerinnen und Bürger, Angehörige sowie Interessierte eingeladen, sich über Angebote und Möglichkeiten für ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Stadtteil zu informieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Seniorenmesse versteht sich als zentrale Plattform für Information, Austausch und Vernetzung im Stadtteil. Zahlreiche Organisationen und Dienstleister aus Laim präsentieren ihre Angebote und stehen den Besucherinnen und Besuchern für persönliche Gespräche zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Themen Freizeitgestaltung, Unterstützung im Alltag, Pflege und soziale Angebote.