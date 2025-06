Lösungen für „Taubenhotspots“ gesucht

Mit Taubenhäusern, die sich vielerorts bewährt haben, könnte allen geholfen sein, so argumentiert ein Bürger in seinem Schreiben an den Bezirksausschuss Laim (BA 25). Den Tieren käme das Haus zugute, da sie einen ungestörten Fixpunkt hätten, ebenso den genervten Bewohnern, die sich weniger über Taubenkot ärgern müssten. So sah es auch der BA, der sich in der Vergangenheit bereits für die Aufstellung eines Taubenturms am Laimer Kreisel eingesetzt hatte.

Die zuständige Behörde aber lehnte diesen Vorschlag ab, da man den Standort am vielbefahrenen Knotenpunkt vor dem Laimer U-Bahnhof als ungeeignet einstufte. Auch ein extra „Taubenfüttern verboten“ – Schild, etwa an der U-Bahnstation Westendstraße, erschien wenig Erfolg versprechend. Jüngst nun legte der BA einen einstimmig beschlossenen Antrag an die Stadtverwaltung nach. Darin wird die Stadtverwaltung gebeten, sich mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auseinanderzusetzen und gemeinsam zu prüfen, ob sich die Grünfläche an der Westendstraße/Ecke Zschokkestraße (nördliche Seite) als Standort für ein Taubenhaus eignet.