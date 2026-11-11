Das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) lädt zu einem dreitägigen Workshop rund um Smartphone und Android ein. Beginn ist am Freitag, 27. November. Weitere Termine sind am Montag, 30. November, sowie Montag, 7. Dezember. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, Ende um 13 Uhr. Vermittelt wird unter anderem Wissenswertes zu Apps, Sprachsteuerung und Hilfe bei Problemen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Weitere Infos gibt es unter Tel. 089 / 5422 520 10 oder per Mail an asz-laimqawo-muenchen.de.