Am Mittwoch, 8. April, um 14 Uhr veranstaltet das ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) wieder Stadtteilspaziergang durch das östliche Laim. Mit Herrn Winkler vom Historischen Archiv Laim laufen Interessierte vom ASZ Richtung Norden zur Kirche 12 Apostel, weiter Richtung Landsberger Straße an einigen Kunstwerken vorbei und erfahren Interessantes über ehemals an der Landsberger Straße ansässige Firmen. Weiter geht's Richtung Innenstadt, beim Nachtwerk dann unter der Eisenbahnunterführung bis zur Elsenheimer Straße und zurück zum ASZ. Dauer: etwa zwei Stunden. Anmeldung unter Tel. 089/57 50 14 oder 089/54 22 520 10.