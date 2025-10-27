Immer donnerstags von 8.45 bis 9.45 Uhr findet im ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) ein Gymnastikkurs statt. Der Kurs richtet sich an alle, die auch im Alter aktiv und beweglich bleiben möchten. Mit gezielten, aber einfachen Übungen werden Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht gefördert – ideal, um den Alltag sicher und selbstständig zu meistern. Ob beim Treppensteigen, Aufstehen oder Spazierengehen – regelmäßige Bewegung hilft, fit zu bleiben, Stürzen vorzubeugen und sich rundum wohler zu fühlen. Dabei steht nicht die Leistung, sondern der Spaß an der Bewegung in der Gruppe im Vordergrund. Ein Kurs, der Körper und Geist gut tut – für mehr Lebensfreude und Selbstständigkeit im Alltag. Die Leitung hat Martin Zankl. Kosten: 5 Euro pro Einheit, Anmeldung im ASZ-Büro oder unter Tel. 57 50 14 oder 54 22 520 10.