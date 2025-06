Am 26. und 27. Juni von 14 bis 19 Uhr gestalten in der Camerloher Straße 103-109 Green City e.V. und CultureClouds e.V. gemeinsam mit Kindern und Familien die Straße. Die beiden gemeinnützigen Vereine verwandeln in den nächsten Wochen abgesperrte Straßenabschnitte in urbane Kunst- und Spielräume. Dort, wo sonst Autos fahren und parken, entstehen mit Kindern aus der Nachbarschaft bewohnbare Skulpturen, künstlerische Gebilde und bunte Flächen.

Das Angebot richtet sich an Kinder ab 3 Jahren und alle, die ihre Nachbarschaft kreativ gestalten wollen. Es ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.