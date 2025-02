Wie war es für Kinder und Jugendliche nach 1945 in einer zerstörten Stadt mit knappen Lebensmitteln und ungewisser Zukunft aufzuwachsen? Wie erlebten sie die Schatten der Vergangenheit und die junge Demokratie? Im Film „Ruinenschleicher und Schachterleis“ erzählen 36 Frauen und Männer von strengen Regeln daheim und der großen Freiheit draußen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1945-2025 Stunde Null? Wie wir wurden, was wir sind“ des Kulturreferats München zeigt die Stadtbibliothek Laim (Fürstenrieder Straße 53) den Film bei freiem Eintritt. Am Mittwoch 19. Februar, um 19.30 Uhr startet die Filmvorführung, im Anschluss wird zum Gespräch mit Filmemacher Michael von Ferrari eingeladen. Auch der Historische Verein Laim beteiligt sich an der Programgestaltung und wird mit einem Vortrag und einer Präsentation besonders die Verhältnisse in Laim in jener Zeit herausheben. Vorstandsmitglied Peter Hausmann erklärt und zeigt Bilder aus der Nachkriegszeit. Ergänzt wird der Vortrag mit einem Zeitzeugengespräch über die damaligen Verhältnisse in Laim.

Eine Anmeldung zum Filmabend wird vorab erbeten, vor Ort in der Stadtbibliothek oder per Tel. (089) 2337 72423.