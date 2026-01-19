Das Familienzentrum sucht dringend spätestens zum März 2027 neue Räumlichkeiten. Da Zentrum muss Ende Dezember das Haus in der Valpichler Straße verlassen und hofft auf einen Neuanfang in einer Immobilie in der Nähe, in jedem Fall aber in Laim. Die neue Bleibe sollte im besten Fall ebenerdige Räume mit direktem Zugang von der Straße aus und ab etwa 200 Quadratmeter haben und in Laim sein. Das Team freut sich über jeden Vorschlag. Bitte melden im Familienzentrum unter Tel.089/566933, unter doederlein@dksb-muc.de oder rolny@dksb-muc.de.