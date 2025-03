In einer Fülle an Büchern, DVDs und CDs stöbern, um mit dem Kauf etwas Gutes tun – diese Kombination gelingt mit dem Bücherflohmarkt von St. Philippus (Westendstraße 247). Seit vielen Jahren begeistert dieser Leseratten, Musikbegeisterte ebenso wie Filmfreunde, die hier eine große Auswahl an Medien aus zweiter Hand finden. Durch den Verkauf von gespendeten Büchern, Schallplatten, CDs und DVDs kamen seit dem Jahr 2017 schon knapp 37.000 Euro zusammen.

Die Spenden gehen alljährlich an den Verein AIDA, der Straßenkindern in Brasilien hilft, sowie an den Verein Lichtblicke für Senioren e.V. und damit an bedürftige Münchner Senioren. Außerdem geht ein Teil der Einnahmen in Form von Sachspenden an die Kita St. Philippus, deren Eltern Kuchenspenden für den Flohmarkt beisteuern sowie beim Auf- und Abbau unterstützen.

Am Sa, 29. März, von 11 bis 19.30 Uhr und am So, 30. März, von 9.30 bis 12 Uhr ist der Flohmarkt offen. Wer gut erhaltene Bücher spenden möchte, kann dies am Mo,, 24. März, und Mi, 26. März zwischen 9-12 und 15-18 Uhr sowie am Die, 25. März, 15 bis 19 Uhr im Pfarrheim St. Philippus. Lexika, VHS- oder Musik-Kassetten oder Zeitschriften werden nicht angenommen. Weitere Infos können unter E-Mail: buecher-flohmarkt@t-online.de erfragt werden.