Rund ums Gehwegparken wurde in den vergangenen Wochen zum Teil hitzig im Stadtbezirk diskutiert. In einigen Wohnstraßen wie der Agricolastraße oder Mathunistraße gibt es einerseits immer wieder Kritik an zugeparkten Gehwegen, die für Fußgänger nurmehr wenig Durchgangsbreite lassen. Zum anderen führt es bei vielen Autohaltern zu Verdruss und Ärger, dass die Polizei derzeit strikter gegen das regelwidrige Parken vorgeht als in der Vergangenheit.

In den öffentlichen Sitzungen des Bezirksausschusses Laim (BA 25) sprachen immer wieder Bürger deswegen vor. Und auch die Einführung von Parklizenzgebieten, die das vielerorts bislang geduldete Gehwegparken gänzlich unterbinden würden, ist im Viertel Thema. Der BA Laim lädt die Stadtteilbewohner jetzt zu einer extra Veranstaltung ein. Am Donnerstag, 15. Mai, soll es mehr Infos zu den aktuellen Maßnahmen und Plänen zum Umgang mit dem Gehwegparken geben. Interessierte sind um 19 Uhr im Alten- und Servicezentrum (ASZ, Kiem-Paulis-Weg 22) willkommen.