Baureferat weist Kritik an Zustand der Spielplätze zurück

Das Baureferat der Stadt antwortete jetzt auf die Anfrage: „Am Spielplatz Willibaldstraße/Kleinhadener Straße mussten Ende April 2025 aus Sicherheitsgründen eine Nestschaukel und eine Spielkombination abgebaut werden. Eine Reparatur war nicht mehr möglich bzw. wirtschaftlich. Der Bezirksausschuss wurde vorab informiert. Die Nestschaukel ist mittlerweile ersetzt”, so das Baureferat. Der Ersatz für die Spielkombination befinde sich aktuell in Beschaffung.

Zum Spielplatz Agricolastraße schreibt das Baureferat: „Hier wurden im Sommer 2022, auf Initiative des Bezirksausschusses und finanziert aus dem Stadtbezirksbudget, ein Balancierbalken und eine Drehscheibe ergänzt. Es wurden dort keine Geräte abgebaut.”

Die gesamte öffentliche Grünanlage am Agricolaplatz solle im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme umfangreich aufgewertet werden. Die Planung wurde dem Bezirksausschuss im April 2025 vorgestellt. Die Realisierung erfolgt nach derzeitigem Stand ab 2027.