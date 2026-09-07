Ein Blick auf die erste Tunnelbohrmaschine der 2. Stammstrecke, bevor sie in den Untergrund startet werfen: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, hat man die seltene Gelegenheit, die komplett aufgebaute Maschine aus nächster Nähe zu erleben.

Mit einer Länge von 178 Metern steht die Tunnelbohrmaschine ab Mitte September einsatzbereit am Tunnelportal West in der Nähe der Donnersbergerbrücke. Kurz darauf beginnt sie ihren ersten Einsatz und treibt den Erkundungs- und Rettungsstollen (ERS) vor. Nur an diesem Wochenende können Besucher die beeindruckende Technik vor dem Start des Tunnelvortriebs besichtigen.

Vor Ort erklären Experten aus dem Projekt 2. S-Bahn-Stammstrecke und der ARGE Tunnel Hauptbahnhof, wie die Tunnelbohrmaschine arbeitet, welche Schritte beim Bau des ersten Tunnels erforderlich sind und welche logistischen Herausforderungen auf der Baustelle bewältigt werden. Dabei erhalten Sie spannende Einblicke in den Tunnelbau unter München und die Abläufe auf einer der Baustellen des Großprojekts.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Informationen rund um die 2. Stammstrecke, Einblicke in die Baustelle sowie Mitmachangebote und Unterhaltung für die ganze Familie. Besonders Kinder können sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.