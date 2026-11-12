Die Pfarrgemeinde Zu den Hl. Zwölf Aposteln lädt am Sonntag, 29. November, zu ihrem Adventsmarkt in den Pfarrsaal (Ilse-Weber-Str. 16) ein. Beginn ist um 12 Uhr, Ende um 15 Uhr. Die Gäste erwartet ein gemütlicher, besinnlicher Nachmittag mit adventlichen Verkaufsständen, Adventssingen mit den Chören der Singschule Zwölf Apostel sowie eine Aufführung der peruanischen Tanzgruppe „Corazon Peruano“. Für die Kinder gibt es ein Kasperle-Theater und ein Bastelangebot. Außerdem werden frisch zubereitete Speisen und Getränke angeboten. Der Erlös fließt dem Hort und dem Förderverein des Kindergartens der Gemeinde zu. Für den Flohmarktstand am Adventsmarkt können am Mittwoch, 18. November, von 15 bis 18 Uhr noch gut erhaltene Gegenstände im Pfarrheim abgegeben werden.