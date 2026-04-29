Zusammenstoß mit Transporter: Motorradfahrer verletzt

Am Dienstag, 28. April, gegen 18.50 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit einem Ford Kleintransporter auf der Gotthardstraße in Richtung Zschokkestraße. An der Kreuzung zur Friedenheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 50-Jähriger mit einem BMW Motorrad die Zschokkestraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er wollte an der Kreuzung zur Friedenheimer Straße geradeaus weiterfahren.