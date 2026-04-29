Zusammenstoß mit Transporter: Motorradfahrer verletzt

Am Dienstag, 28. April, gegen 18.50 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit einem Ford Kleintransporter auf der Gotthardstraße in Richtung Zschokkestraße. An der Kreuzung zur Friedenheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 50-Jähriger mit einem BMW Motorrad die Zschokkestraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er wollte an der Kreuzung zur Friedenheimer Straße geradeaus weiterfahren.
Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 50-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch den Unfall stark beschädigt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für etwa eine Stunde teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.