Was ist diese elektronische Patientenakte? (ePA). Was ist zu beachten, und welchen Nutzen hat sie jetzt und in Zukunft? Jürgen Kretschmer, Berater im Gesundheitsladen München, wird in seinem kostenfreien Vortrag am Mittwoch, 18. Juni, um 14.30 Uhr im ASZ ( Kiem-Pauli-Weg 22) diese und mehr Fragen zum Thema beantworten. Anmeldung bis 11. Juni unter Tel. 089/57 50 14 oder 089/54 22 520 10.