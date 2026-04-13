Valpichlerstraße: Stadt lädt Jugend ein

Das Baureferat (Gartenbau) lädt alle Jugendlichen dazu ein, Ideen für die Neugestaltung des 5.500 Quadratmeter großen Jugendspielbereichs einschließlich des Skateplatzes an der Valpichlerstraße zu teilen und gemeinsam zu entwickeln. Die Beteiligungsveranstaltung findet am Donnerstag, 16. April, von 16 bis 19 Uhr im Jugendtreff „Das Laimer“ (Von-der-Pfordten-Straße 59) statt.
Wie sollte ein Ort aussehen, an dem man sich gerne trifft? Welche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sollten die Sportfelder bieten? Was braucht eine gute Skateanlage? Ist eine Stockbahn noch zeitgemäß oder braucht es ein anderes Fitnessangebot?
Die interessierten Teilnehmenden haben die Möglichkeit, all diese Themen mit den Vertretern des Baureferats (Gartenbau) und des Vereins Skateboarding München zu diskutieren, ihre Vorschläge zur Aufwertung der Spiel- und Sportflächen einzubringen und gemeinsam weiter zu entwickeln. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, stehen Getränke und Snacks bereit.
Anschießend übergibt das Baureferat (Gartenbau) alle Ergebnisse der Jugendbeteiligung sowie die Rückmeldungen der Schulklasse zum Kinderspielplatz den Landschaftsarchitekten zur weiteren Planung. Das Planungskonzept der gesamten Grünanlage wird voraussichtlich Anfang 2027 im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung den Laimer Bürgern vorgestellt.