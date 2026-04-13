Valpichlerstraße: Stadt lädt Jugend ein

Wie sollte ein Ort aussehen, an dem man sich gerne trifft? Welche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sollten die Sportfelder bieten? Was braucht eine gute Skateanlage? Ist eine Stockbahn noch zeitgemäß oder braucht es ein anderes Fitnessangebot?

Die interessierten Teilnehmenden haben die Möglichkeit, all diese Themen mit den Vertretern des Baureferats (Gartenbau) und des Vereins Skateboarding München zu diskutieren, ihre Vorschläge zur Aufwertung der Spiel- und Sportflächen einzubringen und gemeinsam weiter zu entwickeln. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, stehen Getränke und Snacks bereit.