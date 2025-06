„Toller Entwurf“ für U-Bahnstation „Baumschule Laim“

Mitte 2028 sollen die Rohbauarbeiten für den neuen U-Bahn-Tunnel fertig sein, in dem voraussichtlich Mitte 2031die erste U-Bahn der Linie 5, zunächst einmal nur bis zur Willibaldstraße, fahren soll. Danach werden zwei weitere U-Bahnhöfe ausgebaut: „Am Knie“ und „Pasing“; langfristig soll die U5 sogar bis Freiham führen. Nach jetzigem Stand liefen die Bauarbeiten, die derzeit vor allem in der Gotthardstraße stattfinden, „relativ gut“, erklärte Alexander Kressierer, Leiter der Hauptabteilung Ingenieurbau im Baureferat, bei seinem Besuch im Laimer Bezirksausschuss (BA 25). „Es ist momentan sicher schwierig, mit den vielen Verkehrsumlegungen zurechtzukommen“, so Kressierer. In einigen Jahren aber soll sich der Aufwand gelohnt haben. Denn der neue U-Bahnhof an der Willibaldstraße verspreche „eine tolle Sache“ zu werden. Architektin Sarah Papen und Anna Kamakari vom Büro Allmann und Wappner stellten die Entwürfe dafür vor.

Die seit achtzig Jahren an der Willibaldstraße ansässige Baumschule, wo das gesamte Münchner Stadtgrün angezüchtet wird, sei der „Genius Loci“, an dem sich die Planer in der Gestaltung orientiert haben, erklärt die das Projekt leitende Architektin Sarah Papen. Verschiedene Elemente der Baumschule werden sich im U-Bahnhof mit dem ortsbezogenen Namen „Baumschule Laim“ wiederfinden. So dienten etwa die Baumreihen auf dem 80 Hektar großen Gelände als Vorbild für die Struktur der Fassade im Sperrengeschoss – um das Muster nachzuahmen, wird eine besondere Keramik eingesetzt.

Die Deckenstruktur wird an ein Blätterdach erinnern, und entlang der gesamten Bahnsteiglänge soll ein abstraktes Bild der Baumschule an die Wände angebracht werden. Auf jeder Gleisseite wird zudem ein Baum in Form eines Edelstahlelements hervortreten, was das Baum-Motiv geradezu greifbar werden lässt. So solle suggeriert werden, mitten in den Baumreihen der Baumschule zu stehen, erklärt Sarah Papen.