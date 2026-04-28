Tödlicher Sturz auf Rolltreppe

Am Freitag, 24. April, gegen 11.50 Uhr befand sich ein 88-Jähriger auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Laimer Platz. Er kam auf der Rolltreppe ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.
Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag, 26. April, letztlich aufgrund seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen verstarb. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugenaufruf:
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.