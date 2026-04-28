LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)PolizeiberichteU-BahnSenioren
Veröffentlicht am 28.04.2026 09:01

Tödlicher Sturz auf Rolltreppe

Am Freitag, 24. April, gegen 11.50 Uhr befand sich ein 88-Jähriger auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Laimer Platz. Er kam auf der Rolltreppe ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag, 26. April, letztlich aufgrund seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen verstarb. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Das könnte Sie auch interessieren
Erding
Der BRK-Seniorenausflug führt in diesem Jahr an den schönen Ammersee. (Foto: hw)
BRK lädt zum Seniorenausflug
29.04.2026 14:55 Uhr
query_builder1min
Ramersdorf Berg am Laim (München)
Im Zuge der Sanierung bekommt der U-Bahnhof Innsbrucker Ring auch ein neues Gesicht. (Bild: SWM/MVG)
U-Bahnhof Innsbrucker Ring: Einschränkungen am Wochenende
28.04.2026 13:40 Uhr
query_builder1min
Moosach (München)
Im Nachbarschaftstreff Untermenzinger Straße 76 veranstaltet die Polizei einen Workshop. (Foto: bas)
„Vorsicht! Trickbetrug”: Workshop der Münchner Polizei
28.04.2026 08:34 Uhr
query_builder1min
Gottesdienst für Senioren und Bittgang am 12. MaiSeniorenfrühstück in St. RitaSicherheitstraining für RadfahrerUnbeschwerte Stunden auf dem Frühlingsfest erlebtHumor, Musik und EinfühlungsvermögenTradition und Gemütlichkeit: Moosacher Maifest lockt mit Festzeltbetrieb und vielem mehrPolizei gelingt Festnahme von TrickbetrügernEhrenamtliche mit Herz für Senioren gesuchtASZ Harlaching: Jede Menge für Senioren gebotenGrundkurs Seniorenbegleitung startetSenior erkennt Schockanruf: Verdächtiger festgenommenNeues Angebot im Kursana DomizilTanzparty im ASZBedarf steigt weiterVier Monate Streckensperrung auf U3 und U6
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north