Sehr oft kommt es im Erbfall oder bei der Abwicklung von Nachlässen zu Problemen, und es tauchen Fragen auf. Brauche ich ein Testament? Wie kann ich ein Testament verfassen? Hat die EU-Erbrechtsverordnung Auswirkungen auf meine Nachlassgestaltung? Wie verhalte ich mich im Erbfall richtig? Wer hat einen Pflichtteilsanspruch und wie kann man diesen umgehen oder reduzieren? Was ist in Bezug auf die Erbschaftssteuer zu beachten? Diese und andere Fragen beantwortet Andrea Ducka, Rechtsanwältin Fachanwältin für Familien- und Erbrecht, in ihrem Vortrag „Richtig erben und vererben” am Mittwoch, 26. März, um 14.30 Uhr im ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22). Anmeldung unter Tel. 089/54 22 520 10 bis 31. März, der Vortrag ist kostenfrei.