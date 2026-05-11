Nach versuchtem Tötungsdelikt: Mann festgenommen

Wie bereits berichtet, wurde am Freitagabend, 1. Mai, gegen 19.40 Uhr der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass eine schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Verletzungen deuteten auf ein Gewaltdelikt hin. Vor Ort konnte der 27 Jahre alte Patient, der im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen wurde, angetroffen werden.
Ein Wohnanwesen in Laim kristallisierte sich im weiteren Verlauf schließlich als Tatort heraus, an dem der 27-Jährige die schweren Verletzungen erlitten hatte. Vor Ort übernahm die Mordkommission München die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der intensiven und akribischen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen, der in Österreich wohnhaft ist.
Der Verdächtige konnte darauf am Donnerstag, 7. Mai, in den Morgenstunden widerstandslos durch österreichische Einsatzkräfte vor seinem Wohnanwesen in Tirol festgenommen werden. Die Ermittlungen insbesondere über Tatmotiv und Tathintergrund dauern an.
Zeugenaufruf:
Wer hat am Freitag, 1. Mai, zwischen 19 und 19.30 Uhr im Bereich der Landsberger Straße 291 (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.