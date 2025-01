München wird zur Schachhauptstadt: Schachfestival vom 29. Mai bis 14. Juni

München ist Sportstadt, egal, ob auf dem grünen Rasen, dem Eis oder auf einem schwarz-weißen Brett: Das Turnierprogramm des nächsten Schachfestivals in der Landeshauptstadt steht bereits. Vom 29. Mai bis 14. Juni ist eine ganze Reihe von Wettbewerben geplant, einmal mehr unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Organisation des 3. Münchner Schachfestivals übernimmt der gleichnamige Verein.

Höhepunkt des Festivals wird das Internationale Pfingst-Open vom 8. bis 14. Juni sein, das nach Angaben der Organisatoren „stark besetzt ist wie nie”. Unter anderem wird der aus der Ukraine stammende und in München lebende Großmeister Pavel Eljanov, einst die Nummer sechs der Welt, mit von der Partie sein, ebenso der indische Großmeister Leon Luke Mendonca, der es als 18-Jähriger schon in die Top 100 der Welt geschafft hat. Die Anmeldung für die Wettbewerbe des Schachfestivals ist ab sofort möglich. Das Schachfestival wird um eineinhalb Wochen vorverlegt, da kurz davor München Schauplatz der Deutschen Meisterschaften wird. Diese finden nach 125 Jahren wieder in der bayerischen Landeshauptstadt statt.