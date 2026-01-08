Am Dreikönigstag ist es zu einem Feuer im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Interstorferstraße gekommen. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster der Brandwohnung. Auch im Treppenhaus war bereits eine leichte Verrauchung festzustellen. Da nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, gingen zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude. Während die Bewohnerin der betroffenen Wohnung im Laufe des Einsatzes vor dem Haus angetroffen werden konnte, musste eine andere, gehbeeinträchtigte Frau mit einer Fluchthaube aus ihrer mittlerweile verrauchten Wohnung im dritten Stock über das Treppenhaus gerettet werden. Obwohl das Feuer rasch gelöscht werden konnte, ist die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Für Nachlöscharbeiten wurde das Mobiliar ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Auch die Fehlböden mussten zum Teil geöffnet werden.

Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, mussten aber nicht in Kliniken gebracht werden. Die weiteren Personen aus dem Haus kamen für die etwa drei Stunden des Einsatzes in einem Großraumrettungswagen unter. Die Mieterin der Brandwohnung kam in einer städtischen Unterkunft unter.