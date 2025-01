Laimer Faschingsclub kürt Anja I. und Benni I.

Mit Anja (27) und Benni Sommerfeld (27) hat der Faschingsclub heuer ein Prinzenpaar gekrönt, das dem Faschingsclub Laim schon lange treu ist und das den Fasching kennt und liebt. Beide sind in der Garde bzw. dem Männerballett aktiv und dürfen heuer die sogenannte „Fünfte Jahreszeit“ aus neuer Perspektive als Prinzenpaar erleben. Zahlreiche Auftritte und Feste stehen dem frisch gekrönten Paar nun bevor. Neben den Kinderbällen am Samstag 1. Februar (für Kindergartenkinder) und am Sonntag, 2. Februar (für Schulkinder), die jeweils im Pfarrsaal „Erscheinung des Herrn“ (Terofalstraße 66) gefeiert werden, lädt der Faschingsclub am Freitag, 28. Februar zum großen Faschingsball im Augustinerkeller ein. Traditionell wird dann am Samstag, 1. März, das Faschingstreiben am Laimer Anger begangen – heuer zum 21. Mal. Dafür gab der Bezirksausschuss Laim (BA 25) einen Zuschuss in Höhe von 4.155 Euro.

Und die nächste Veranstaltung des Vereins ist das 18. Münchner Faschingsfrühschoppen am Sonntag, 26. Januar im Wirtshaus am Bavariapark. Der Einlass beginnt um 9.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer mehr über den Faschingsclub Laim und die anstehenden Termine erfahren möchte, erhält weitere Infos unter www.faschingsclublaim.de im Internet.