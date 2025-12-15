Die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff sowie weihnachtliche Motetten unter anderem von Mendelssohn und Haßler werden am Sonntag, 11. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche „Zu den Hl. 12 Aposteln“ (Schrobenhausener Str. 1) beim Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit aufgeführt. Mitwirkende sind die Camerata Laim, das Blockflötenensemble 12 Apostel, der Kirchenchor 12 Apostel, die Gruppe conTAKT, die Damenschola 12 Apostel, der Bambini-Chor III, der A-Chor und der Jugendchor der Singschule 12 Apostel sowie Sprechrollen. Die Leitung hat Sylvia Maria Kraut. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Renovierung der Schuke-Orgel in der Pfarrkirche werden gerne entgegengenommen.