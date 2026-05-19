Kleingartenverein lädt Laimer Senioren ein

Eine Präsentation der Polizei München informiert über aktuelle Betrugsmaschen, um Senioren vor Kriminalität zu schützen. Geplant ist außerdem ein Auftritt des bekannten Münchner Liedermachers Roland Hefter. Ein DJ sorgt in den Pausen für musikalische Unterhaltung. Kaffee und Kuchen gibt es für alle Senioren kostenlos.