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Laim (München)Kirche & GesellschaftSeniorengarten
Veröffentlicht am 19.05.2026 15:52

Kleingartenverein lädt Laimer Senioren ein

Der Kleingartenverein Bahn-Landwirtschaft München-West veranstaltet am Sonntag, 7. Juni, einen geselligen Nachmittag für Laimer Senioren. Von 14 bis 17 Uhr gibt es beim Kleingartenverein in der Westendstraße 230 ein Programm mit Information und Unterhaltung.

Eine Präsentation der Polizei München informiert über aktuelle Betrugsmaschen, um Senioren vor Kriminalität zu schützen. Geplant ist außerdem ein Auftritt des bekannten Münchner Liedermachers Roland Hefter. Ein DJ sorgt in den Pausen für musikalische Unterhaltung. Kaffee und Kuchen gibt es für alle Senioren kostenlos.

„Der Kleingartenverein freut sich darauf, zahlreiche Laimer Senioren zu diesem traditionellen und beliebten Event begrüßen zu dürfen, das Gelegenheit zum Austausch und zur Freude bietet”, teilen die Veranstalter mit.

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