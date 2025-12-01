Am vergangenen Donnerstag ist ein 34-jähriger Bosnier am Pronnerplatz von hinten an eine 20-jährige Baden-Württembergerin herangetreten und hat ihr mit der Hand aufs Gesäß geschlagen. Als der 34-Jährige flüchten wollte, reagierten ein drei Männer gestesgegenwärtig und hielten den Bosnier bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 34-Jährige zudem ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte. Er wurde festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.