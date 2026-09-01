Frontal zusammengestoßen: Zwei Fahrradfahrerinnen schwer verletzt

Als ihr eine 74-jährige Radfahrerin entgegenkam, stießen die beiden Fahrräder frontal zusammen. Dadurch stürzten beide Frauen und wurden schwer verletzt. Sie mussten jeweils vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.