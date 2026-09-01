Frontal zusammengestoßen: Zwei Fahrradfahrerinnen schwer verletzt

Am Montag, 31. August, gegen 9.20 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit einem Fahrrad auf dem Stegener Weg in Richtung Westendstraße. Der Fahrradweg ist hier für den Radverkehr in beide Richtungen freigegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 31-Jährige nach einem leichten Gefälle nicht weit genug rechts.
Als ihr eine 74-jährige Radfahrerin entgegenkam, stießen die beiden Fahrräder frontal zusammen. Dadurch stürzten beide Frauen und wurden schwer verletzt. Sie mussten jeweils vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.