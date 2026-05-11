Frau in Unterführung belästigt

Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 19.30 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem E-Scooter die Fuß- und Radwegunterführung am S-Bahnhof Laim. In der Unterführung stieg sie vom E-Scooter, um das Fahrzeug an zwei dort stehenden Männern vorbeizuschieben. Dabei belästigte einer der Männer die 28-Jährige, indem er ihr ans Gesäß fasste.
Nachdem die 28-Jährige einen unbeteiligten Passanten aufforderte, deswegen die Polizei zu verständigen, flüchteten die beiden Personen. Bei den direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnte der Tatverdächtige, ein 44-Jähriger, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 15.