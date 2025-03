Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lädt das Laimer Jugendzentrum (Von-der-Pfordten-Straße 59) zum Filmabend ein. Am Samstag, 22. März, wird dort der Dokumentarfilm „Liebe, D-Mark und Tod” (2022) von Cem Kaya gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte der ersten Generation türkischer Gastarbeiter in Deutschland und beleuchtet die Rolle der Musik als Ausdruck von Identität, Heimweh und Hoffnung.

Im Anschluss an den Film, etwa um 18 Uhr, wird gemeinsam im Jugendzentrum das Fastenbrechen begangen (im muslimischen wie auch im christlichen Glauben ist derzeit Fastenzeit). Zum Abschluss gibt es zudem noch Zeit für Gespräche über den Film und den Austausch persönlicher Erfahrungen. Der Einlass zur Vorführung ist um 15.30 Uhr, um 16 Uhr startet die Filmvorführung. Mehr Infos bietet die Seite www.das-laimer.de im Internet.