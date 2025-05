Familienzentrum lädt zum Basteln ein

Familien und ihre vielfältigen Belange stehen beim Familienzentrum Laim (Valpichlerstraße 36) seit seiner Gründung 1986 im Mittelpunkt. Einige Bedürfnisse haben sich im Laufe der Jahrzehnte zwar gewandelt, der Wunsch nach Austausch, Rat, gemeinsamen Freizeitaktivitäten und Kontakt zu anderen Familien aus dem Viertel aber sind geblieben. Wer das Familienzentrum und seine vielseitigen Angebote noch nicht kennt, hat nun ganz unkompliziert Gelegenheit reinzuschnuppern: Im Rahmen der Woche der Familienzentren vom 12. bis 18. Mai bietet das Zentrum eine Blumen-Bastel-Aktion am Hogenbergplatz an und lädt dazu alle neugierigen und interessierten Familien herzlich ein.

„Sehr gut laufen im Familienzentrum unsere Eltern-Kind-Angebote zum gemeinsamen Spielen und Musik machen, aber auch unser Deutschtreff, bei dem sich Mütter niederschwellig und spontan treffen, um gemeinsam Deutsch zu üben“, sagt Leiterin Christiane Rolny. Sehr gute Resonanz habe auch das neue Angebot zum Thema Kindercoaching für Fünf- und Sechsjährige, bei dem die sozialen Kompetenzen von Vorschulkindern gestärkt werden. Das Familienzentrum ist eine Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes München e.V. und richtet sich mit seinen Angeboten an Familien mit Kindern von null bis sechs Jahren aus Laim und dem angrenzenden Einzugsgebiet. Vom Babytreff bis hin zur Hausaufgabenbetreuung oder Kursen für Eltern – das Zentrum will Kontakte und Begegnungen fördern sowie mit Anregungen, Rat und Hilfen für Entlastung im Familienalltag sorgen. „Grundsätzlich können alle Interessierten sich mit Fragen und Anregungen an uns wenden, gerne auch für eine ehrenamtliche Mitarbeit“, erklärt Christiane Rolny. Sie ist seit 1992 die Leiterin des Zentrums und hat hier schon viele Mütter, Väter und vor allem Kinder ein- und ausgehen sehen. Derzeit besuchen durchschnittlich etwa 200 Familien pro Woche die Angebote.

„Besonders wichtig ist mir unsere Spielgruppe für Kinder ohne Kindergartenplatz“, sagt Christiane Rolny, nach einem Projekt im Haus gefragt, das ihr besonders am Herzen liegt. „Wir begleiten neu zugewanderte Familien dabei, einen Kitaplatz für ihr Kind zu suchen und laden die Kinder in unsere Gruppe ein, um ihnen Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen und ihre Sprachkompetenz zu fördern.“

Regelmäßig veranstaltet das Familienzentrum auch Spielaktionen am Hogenbergplatz und erleichtert damit Familien und ihren Kindern häufig den Zugang zu anderen Familien. Am Mittwoch, 14. Mai, ist nun von 15 bis 17 Uhr im Rahmen der stadtweit durchgeführten Woche der Familienzentren eine Bastelaktion mit Anna Baraniecka und Sylvia Pasternak geplant. Eltern und Kinder sind eingeladen, am Hogenbergplatz miteinander kleine Kunstwerke mit Blumen zu basteln. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Infos rund um das Familienzentrum Laim bietet die Seite https://familienzentrum-laim.de/ im Internet.