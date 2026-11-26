Am Mittwoch, 25. November, gegen 13.30 Uhr erhielt eine über 80-Jährige einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Der Anrufer gab sich als Arzt aus und täuschte vor, ein Angehöriger der Seniorin sei schwer erkrankt und benötige teure Medikamente. Zur Begleichung der Behandlungskosten forderte der Täter die Übergabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen und kündigte hierzu namentlich einen Abholer an.
Gegen 14.30 Uhr erschien tatsächlich ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin. Diese übergab ihm Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert eines sechsstelligen Betrags. Angehörige der Frau bemerkten im Nachgang den Betrug und verständigten die Polizei.
Der Abholer war etwa zwei Meter groß und sportlich. Er hatte vermutlich eine Glatze und trug weiße oder helle Kleidung.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedenheimer Straße, Droste-Hülshoff-Straße, Endelhauserstraße, Raublinger Straße und Westendstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089-29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.