Am Mittwoch, 25. November, gegen 13.30 Uhr erhielt eine über 80-Jährige einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Der Anrufer gab sich als Arzt aus und täuschte vor, ein Angehöriger der Seniorin sei schwer erkrankt und benötige teure Medikamente. Zur Begleichung der Behandlungskosten forderte der Täter die Übergabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen und kündigte hierzu namentlich einen Abholer an.