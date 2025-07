Der CSU/FW-Fraktion im Stadtrat ist es ein Dorn im Auge: Ein einsames Wipptier, eine einzelne Drehscheibe oder einfach nur eine leere Wiese - einige Spielplätze in München gäben derzeit ein trauriges Bild ab, weil die Spielgeräte entfernt worden seien. Daher möchte die CSU/FW-Fraktion mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung möchte wissen, was dahintersteckt und wann die Spielplätze wieder hergestellt werden.

Konkret hat CSU-Stadtrat Matthias Stadler den Mangel an Spielgeräten zum Beispiel auf Spielplätzen an der Willibaldstraße und der Agricolastraße festgestellt. Daher hakt die CSU/FW-Fraktion nach, wie häufig solche Fälle vorkommen und warum dies ausgerechnet zur Sommerzeit passieren muss, wo Spielplätze stärker frequentiert werden als im Winter.

Sollten Sicherheitsmängel oder kaputte Geräte der Grund sein, stellt sich laut Stadler die Frage, ob und wie die Stadt für solche Fälle besser vorsorgen könnte, um die Ausfallzeiten möglichst gering zu halten. Stadler: CSU-Stadtrat „Spielplätze erfüllen eine wichtige soziale und pädagogische Funktion in unseren Stadtvierteln. Wir möchten wissen, warum es zu den leeren Spielplätzen gekommen ist und wie man solche Zustände in Zukunft vermeiden kann.”