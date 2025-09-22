Unter dem Motto „Gospel meets Jazz“ präsentiert sich am Samstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Quirin (Ubostraße 6) der „Cillis Gospelchor“ aus Germering. Auf dem Programm stehen Jazz-Standards wie Duke Ellingtons „It don’t mean a thing if it ain’t got that swing“ und George Gershwins „Summertime“, in schönen Arrangements für Chor und Klavier.

Dazu kommt eine bunte Mischung aus bekannten und weniger bekannten Gospels und Spirituals mit zusätzlich ein paar Hits aus Musicals und Filmen.Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Finanzierung des Konzerts wird gebeten.

Cillis Gospelchor besteht aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern und ist seit mehr als 30 Jahren in der St. Cäcilia Kirche in Germering beheimatet. Der Name Cillis leitet sich von St. Cäcilia ab, der Schutzheiligen der Kirche und gleichzeitig der Musik. Cillis Gospelchor konzertierte bereits in vielen Städten, u. a. zweimal mit großem Erfolg beim Edinburgh Festival Fringe