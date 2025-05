Nach dem Krieg schwappte der amerikanische Rock 'n Roll über Deutschland und begeisterte die deutsche Jugend. Originalplatten aus USA waren damals eine Rarität. Aber es gab genug begeisterte junge Menschen, die amerikanische Titel mit deutschen Texten veröffentlichten und große Erfolge in der BRD feierten. Der musikalische Einstieg in das Wirtschaftswunder. Hierzu findet am Mittwoch, 28. Mai, um 14.30 Uhr ein Musikvortrag von Charly Henghuber im ASZ Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) statt. Anmeldungen sind möglich bis Freitag, 23. Mai, unter asz-laim@awo-muenchen.de.