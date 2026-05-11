38-Jähriger niedergestochen: Polizei nimmt 28-Jährige fest

Am Sonntag, 10. Mai, gegen 21 Uhr kam es in einer Wohnung in Laim zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen und einem 38-Jährigen. Dabei erlitt der 38-Jährige Stichverletzungen am Oberkörper. Er konnte im Anschluss noch den Rettungsdienst verständigen und wurde schließlich bewusstlos. Auch die 28-Jährige wurde leicht verletzt.