38-Jähriger niedergestochen: Polizei nimmt 28-Jährige fest

Am Sonntag, 10. Mai, gegen 21 Uhr kam es in einer Wohnung in Laim zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen und einem 38-Jährigen. Dabei erlitt der 38-Jährige Stichverletzungen am Oberkörper. Er konnte im Anschluss noch den Rettungsdienst verständigen und wurde schließlich bewusstlos. Auch die 28-Jährige wurde leicht verletzt.
Anschließend wurde der 38-Jährige mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort intensivmedizinisch versorgt. Zunächst bestand nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm die Münchner Mordkommission. Am Tatort wurden in der Folge die erforderlichen intensiven Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.
Die 28-Jährige wurde als Tatverdächtige festgenommen. Die weiteren Ermittlungen befassen sich vor allem mit dem Tathintergrund und dem Tatmotiv.