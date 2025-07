Die CSU/FW-Fraktion im Münchner Rathaus freut sich über den Beschluss im Kommunalausschuss des Stadtrats zum Neubau der Feuerwache 3 in der Landsberger Straße 332 (Höhe Pronnerplatz). Genau diesen Standort hatte die Fraktion stets gefordert.

Aus einsatztaktischen Gründen brauchen verschiedene Wachen der Berufsfeuerwehr München neue Standorte. Dadurch wird auch im nachverdichteten Stadtgebiet die vorgegebene Hilfsfrist von zehn Minuten gewährleistet. Auch die Feuerwache 3, seit 1983 an der Heimeranstraße 10 zuhause, wird deswegen zur Abdeckung der Stadtviertel Nymphenburg und Laim weiter nach Westen auf das städtische Grundstück an der Landsberger Str. 332 verlagert. Das Areal wurde zunächst noch als Baustelleneinrichtungsfläche für die zweite S-Bahnstammstrecke bis 2029 benötigt. Die Deutsche Bahn gibt es aber nun schon bis Ende 2026 an die Stadt zurück. Dadurch wird auch keine Interimsfeuerwehrwache mehr benötigt. Ab 2027 kann mit dem Bau der neuen Feuerwache 3 begonnen werden. Zwölf Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge, ein Rettungswagen eines öffentlichen Rettungsdienstes und ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr werden künftig an der Landsberger Straße 332 für Einsätze im Münchner Westen bereitstehen.