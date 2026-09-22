Sexualdelikte in Laim: Verdächtiger festgenommen

In der darauffolgenden Nacht, am Sonntag, 20. September, gegen 2.40 Uhr befand sich eine 35-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg. In der Zschokkestraße wurde sie von einem ihr unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Noch bevor sie sich zu ihm umdrehen konnte, packte der Mann die Frau von hinten und drückte sie zu Boden. Die 35-Jährige setzte sich zur Wehr und schrie den Mann an. Anwohner wurden darauf aufmerksam, woraufhin der Täter von der 35-Jährigen abließ und zu Fuß flüchtete. Durch den Übergriff wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit einer Vielzahl von Polizeistreifen führten auch hier nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

In der Nacht auf Samstag, 19. September, gegen 1.50 Uhr war eine 27-Jährige zu Fuß in einem Wohngebiet zwischen Zschokkestraße und Agnes-Bernauer-Straße auf dem Nachhauseweg. Vor ihrem Wohnhaus trat plötzlich ein ihr unbekannter Mann von hinten an sie heran und griff der Frau oberhalb der Kleidung in den Intimbereich. Die 27-Jährige drehte sich um, stieß den Mann von sich weg und fing an, um Hilfe zu schreien. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Ein größerer Polizeieinsatz war die Folge, jedoch gelang es nicht, einen Tatverdächtigen festzustellen.

In beiden Fällen wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt und das Kommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Zusammenhang zwischen den genannten Taten und eines ähnlich gelagerten Falles vom Samstag, 29. August, wurde geprüft. Aufgrund der Fallhäufungen wurde die Streifendichte im entsprechenden Bereich massiv erhöht, teilte die Polizei mit.

Zivilstreife fasst Verdächtigen

In der Nacht auf Dienstag, 22. September, gegen 1 Uhr gelang einer Zivilstreife schließlich die Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Mann konnte von den Polizeibeamten dabei beobachten werden, wie er einer Frau folgte und sich immer weiter annäherte. Die Frau ging in einen Hauseingang in der Agnes-Bernauer-Straße. In diesem Moment erfolgte der Zugriff durch die Polizeibeamten, ohne dass die Frau etwas davon bemerkte. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 41-Jährigen handelt, wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.