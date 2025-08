Die Grünen laden zur Infoveranstaltung „Wir erhalten unser Grün“ mit Führung durch die Baumschule Laim und den Landschaftspark West ein. Der rund 200 Hektar große Landschaftspark West und die dazugehörige Baumschule sind als grüne Freizeitoase und für den Klimaschutz enorm wertvoll. Eine Bebauung konnte verhindert und somit dieses Grün gerettet werden. Am Samstag, 2. August, um 12 Uhr spricht unter anderem Dominik Krause (2. Bürgermeister) über den Erhalt, den Ausbau und die Bedeutung wichtiger Grünflächen für die Menschen in unserer Stadt.

Mit dabei sind auch Dr. Jeanne-Marie Ehbauer (Baureferentin der Stadt München) und Vertreter der Bürgerinitiative Landschaftspark West und vom BUND Naturschutz München. Treffpunkt ist am Infopoint U5-Erweiterung in der Gotthardstraße 71.