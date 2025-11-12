GALLERY DAYS in der Gotthardstraße

Von Freitag, 21. November, bis Sonntag, 23. November, finden die GALLERY DAYS in der Gotthardstr. 9 +11 mit den Künstlern Doris Heidenberger, Gisela Wember, Arnika Schiffmann und Achim Sass statt. Doris Heidenberger hat schon seit einigen Jahren ihr Atelier an der Laimer Adresse. Sie malt abstakte Landschaften, die in ihrer subbtilen Farbgebung zum Träumen und Entspannen einladen. Sie bietet Malkurse sowie Kurse für besseres Sehen an.
Die anderen Künstler kommen aus der Pasinger und Krailinger Nachbarschaft und sind vorübergehende Gäste in Laim. Am letzten Wochenende fand die Eröffnung mit Achim Sass und Arnika Schiffmann statt, deren Werke sich wunderbar ergänzen. Die Zeichnungen und Grafiken von Arnika Schiffmann leben aus dem Schwung der Linie. Die oft kreisförmigen Elemente werden in den Kinetischen Objekten von Achim Sass lebendig: An einem Faden hängend, bewegen sich zarte Stahlkreise auf verschiedenen Ebenen ineinander – als sich ständig leise wandelnde Kunstwerke. Ein schönes Kulturerlebnis, das für Novembertage zu empfehlen ist.