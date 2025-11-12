GALLERY DAYS in der Gotthardstraße

Die anderen Künstler kommen aus der Pasinger und Krailinger Nachbarschaft und sind vorübergehende Gäste in Laim. Am letzten Wochenende fand die Eröffnung mit Achim Sass und Arnika Schiffmann statt, deren Werke sich wunderbar ergänzen. Die Zeichnungen und Grafiken von Arnika Schiffmann leben aus dem Schwung der Linie. Die oft kreisförmigen Elemente werden in den Kinetischen Objekten von Achim Sass lebendig: An einem Faden hängend, bewegen sich zarte Stahlkreise auf verschiedenen Ebenen ineinander – als sich ständig leise wandelnde Kunstwerke. Ein schönes Kulturerlebnis, das für Novembertage zu empfehlen ist.