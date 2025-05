Das Evangelische Bildungswerk lädt am Donnerstag, den 15. Mai, von 18 bis 21 Uhr im Pfarrheim „Zu den hl. Zwölf Aposteln“ (Siglstraße 12) zu einem Workshop zum Thema „Digitalisierung und die Klimafolgen” ein. Schnell ein paar Fotos mit dem Handy gemacht, per Mail an Bekannte verschickt, mehrere Browser-Fenster gleichzeitig offen, zwischendurch auf Youtube ein Video geschaut … Aber welche Auswirkungen hat das eigentlich?

Der digitale Sektor hat bereits jetzt einen größeren Fußabdruck als die gesamte zivile Luftfahrtindustrie. Verantwortungsvollere Prozesse sind nötig, auf individueller Basis, wie auch bei Firmen und in der öffentlichen Verwaltung. Im Workshop mit Referentin Elisabeth Frank, Sozial- und Organisationspsychologin, wird sich die Gruppe versuchen, Auswirkungen digitaler Technologien auf unsere Mitwelt verstehen zu lernen und Lösungen zu entwickeln.

Kosten: 8 Euro, Anmeldung unter www.ebw-muenchen.de.