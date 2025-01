Bürgergremium vertagt Antrag zum Hönigschmidplatz

„Der Hönigschmidplatz muss für Fußgänger sicherer werden“, das fordern Bürger anhaltend seit vielen Jahren. Dass am ersten Weihnachtsfeiertag eine Seniorin am Platz von einem ausparkenden Wagen angefahren und tödlich verletzt wurde, verschärft die Forderung zusätzlich. Im Bezirksausschuss Laim (BA 25) sprach dazu eine Bürgerin vor und forderte nun umso dringender Verbesserungen. Die Hälfte der BA-Mitglieder will jedoch keinen Schnellschuss in Sachen Sicherheitsvorkehrungen machen, sondern lieber erst einmal die Ergebnisse des Unfallgutachtens abwarten.

„Es ist eine unerträgliche Situation“, beklagte die Bürgerin, die jüngst beim Bezirksausschuss Laim (BA 25) vorsprach. Angesichts des tragischen Unfalls, der sich am 25. Dezember 2024 am Hönigschmidplatz ereignete und in Folge dessen eine 76-Jährige Frau starb, forderte sie die Kommunalpolitiker noch einmal eindringlich zum Handeln auf. Fußgänger müssten sich durch parkende Autos drängen, um von der nördlichen Straßenseite (Wohngebiet) auf die südliche zur hier gelegenen Geschäftszeile zu gelangen. Zudem gilt in der Senftenauerstraße wie auch am Hönigschmidplatz Tempo 50 – für querende Fußgänger eine zu hohe Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs. Weder Zebrastreifen noch Ampel sichern den Weg über die vielbefahrene Straße.

Kein Zebrastreifen

Die benachbarten BAs Laim und Hadern, deren Grenzen am Hönigschmidplatz zusammentreffen, hielten schon zahlreiche Ortstermine ab, um Verbesserungen, aber auch Verschönerungen am Hönigschmidplatz zu besprechen. Zuletzt hatte der BA Laim einen von der Grünen-Fraktion angeregten Prüfauftrag für einen Zebrastreifen an die Stadt gestellt. Laut Mobilitätsreferat (MOR) ist dessen Einrichtung jedoch nicht möglich, weil die Voraussetzungen dafür vor Ort nicht gegeben seien. „Die einzelnen Fahrbahnen sind mit ca. 7,5 Metern und die gesamte Straße mit ca. 18.3 Metern zu breit, um die Vorgaben der Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) zur Einrichtung eines Zebrastreifens zu erfüllen“, heißt es dazu u.a. vom MOR.

Erst Ergebnisse abwarten

Die Grünen im BA Laim legten nun einen neuerlichen Antrag vor, in dem sie fordern: „Es soll dann aber eine andere Lösung gefunden werden, um die offensichtliche Gefahrenstelle für Fußgängerinnen und Fußgänger zu entschärfen.“ Als „erfolgversprechendste Maßnahme“ böte sich etwa die Einrichtung einer Fußgängerampel an der Verkehrsinsel an. Als schnelle Lösung könnte man sich eine mobile Ampelanlage vorstellen. Die Hälfte der BA-Mitglieder aber geht mit diesem Vorschlag nicht mit. „Erst einmal das Unfallgutachten bzw. das Ergebnis der Unfallkommission abwarten“, will etwa Carsten Kaufmann (SPD). Denn noch sei unklar, wie der Unfall einzuordnen sei.

Standtort galt als unauffällig