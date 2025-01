Die Landsberger Straße gehört zu den Hauptverkehrsadern in der Stadt. Tausende Autos brettern hier täglich entlang, aber auch zahlreiche Fahrräder. Für die Radfahrer würde ein Laimer Stadtteilbewohner gern die Verkehrssicherheit auf der Landsberger Straße erhöhen. Bei der Bürgerversammlung schlug er daher vor, die seitlichen Fahrbahnen, die stadtein- wie auch stadtauswärts entlang der Landsberger Straße führen, zu Fahrradstraßen umzuwidmen. Dort wären Biker bevorzugt, so wie dies auch in manchen Wohnvierteln schon der Fall ist. Auf den Fahrradstraße kann z.B. nebeneinandergefahren werden. Bei der Landsberger Straße allerdings handelt es sich um eine große Hauptverkehrsstraße. Würden die seitlichen Fahrbahnen umgewidmet, würden Radfahrer hier, ähnlich wie auf einem baulichen Radweg, abseits vom motorisierten Verkehr fahren. „Kann man solche Fahrradstraße da überhaupt einrichten?“, fragte der Bürger. Sein Anliegen wurde als Anfrage an die Stadt gerichtet und damit nicht als Antrag von der Bürgerversammlung abgestimmt. Die Stadtverwaltung ist nun aber dennoch aufgerufen zur Umsetzbarkeit des Vorschlags zu antworten.