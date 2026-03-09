Am Freitag, 27. März, um 16 Uhr findet im Obergeschoss der Stadtbibliothek Laim (Fürstenrieder Str. 53) ein Bilderbuchkino mit Ute Krause und Dorothy Palanza statt: „Helma legt los”. Dabei werden beliebte Bilderbücher vorgelesen, während die Kinder die Illustrationen groß auf der Leinwand oder dem Bildschirm sehen – ganz so wie im Kino.

Der Inhalt diesmal: Hennenmädchen Helma hat ein Problem: Sie kann nur bunte und keine weißen Eier legen. Als sie eines Tages zur Osterschau ihre weißen Eier vorzeigen soll, bleibt ihr nichts anderes übrig, als die Schale einer ihrer Eier in einer heimlichen Nachtaktion weiß einzufärben und, als Osterhase verkleidet, die bunten Eier in der Umgebung zu verstecken. Am nächsten Tag finden die Nachbarstiere die bunten Eier und freuen sich sehr. Helmas weißes Ei kommt zunächst gut an, jedoch wird die Farbe abgewaschen und der Schwindel fliegt auf ...

Keine Anmeldung nötig.