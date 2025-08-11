Für Kinder und Jugendliche Im Alter zwischen sechs und 17 Jahren bietet die Stadt München ein umfangreiches Ferienangebot. Der Bezirksausschuss Laim (BA 25) sponsert heuer wieder 142 Ferien- und 85 Familienpässe, sodass auch Kinder und Jugendliche teilnehmen können, die sich den Pass sonst nicht leisten könnten. Knapp 2.500 Euro aus dem Stadtbezirksbudget hat das Gremium dafür bereitgestellt.

Der Ferienpass ist ein kleines Gutscheinheft, mit dem beispielsweise der freie Eintritt in eines der M-Bäder oder zweimal der Eintritt in den Tierpark Hellabrunn möglich ist. Zusätzlich berechtigt der Ferienpass die Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 14 Jahre während der Sommerferien zu beliebig vielen Fahrten mit den Verkehrsmitteln im Münchner Verkehrsverbund (MVV) im Geltungsbereich Zonen M bis 6. Infos rund um den Ferienpass bietet das Infoheft, das unter anderem im Stadtjugendamt ausliegt oder online abrufbar ist.