Friedenheimer Brücke wird noch bis Mai saniert

„Die Friedenheimer Brücke ist für Fahrradfahrer ein absolutes Drama und übelst gefährlich“, beklagte kürzlich wieder eine Stadtteilbewohnerin bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksausschusses Laim (BA 25). Autofahrer, so teilte die Bürgerin mit, hielten sich kaum an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern pro Stunde, die für die Dauer der Bauarbeiten auf der Brücke vorgegeben sind. Dies führe vor allem für Radfahrer, die sich den Weg auf der Brücke mit dem motorisierten Verkehr teilen müssen, zu gefährlichen Situationen.

Seit September 2024 wird die Friedenheimer Brücke, die über die Gleise führt und die beiden Bezirke Laim und Neuhausen-Nymphenburg verbindet, saniert. Fahr- und Gehbahnübergänge aus Stahl mussten erneuert werden. Aber auch die damit in Verbindung stehenden Brückenabschnitte und Brückenbauteile werden im Zuge dieser Maßnahme instandgesetzt. Für die Arbeiten wurde es nötig, die Brücke abschnittsweise zu sperren und die Verkehrsführung mehrfach umzulegen. Dennoch blieb die Brücke während der Bauarbeiten sowohl für den Fuß- und Radverkehr also auch den motorisierten Straßenverkehr in beide Richtungen immer passierbar. Auch die Buslinie 62 verkehrt hier weiterhin. Ursprünglich sollten die Instandsetzungsarbeiten im Dezember 2024 beendet sein. Auf Nachfrage der Münchner Wochenanzeiger erklärt das Baureferat nun, wieso es Verzögerungen gibt: „Nach Entfernung der alten Übergangskonstruktionen wurde eine andere Bewehrungslage im Bauwerksinneren angetroffen, als in den Bestandsplänen angegeben war. Die Ausführungspläne mussten geändert werden.“ Zusätzliche sogenannte Bewehrungsergänzungen (Eisen) habe man einbauen müssen. Das Ende der Baumaßnahme setzt das Baureferat deswegen nun auf Mai an.