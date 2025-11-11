Bürgerversammlung am 25. November

Am Dienstag, 25. November, findet um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Schrobenhausener Straße 17 die Laimer Bürgerversammlung statt. Die Leitung der Versammlung übernimmt Bürgermeisterin Verena Dietl. Zu Beginn informieren sie und der Bezirksausschussvorsitzende Josef Mögele über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
Wer an Abstimmungen der Versammlung teilnehmen will, muss sich als Bewohner des Stadtviertels ausweisen können.
Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreter aus verschiedenen städtischen Bereichen, der Münchner Verkehrsgesellschaft, des Bezirksausschusses, der Polizeiinspektion und des Sozialbürgerhaus für Gespräche bereit.