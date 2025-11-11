Bürgerversammlung am 25. November

Am Dienstag, 25. November, findet um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Schrobenhausener Straße 17 die Laimer Bürgerversammlung statt. Die Leitung der Versammlung übernimmt Bürgermeisterin Verena Dietl. Zu Beginn informieren sie und der Bezirksausschussvorsitzende Josef Mögele über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.

Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein: