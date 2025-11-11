LogoLogo

Laim (München)Politische ThemenBürgerversammlung
Veröffentlicht am 11.11.2025 12:57

Bürgerversammlung am 25. November

Am Dienstag, 25. November, findet um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Schrobenhausener Straße 17 die Laimer Bürgerversammlung statt. Die Leitung der Versammlung übernimmt Bürgermeisterin Verena Dietl. Zu Beginn informieren sie und der Bezirksausschussvorsitzende Josef Mögele über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:

  • Baumaßnahme Westtangente Bereich Laim – aktueller Sachstand
  • Verzögerung der Oberflächengestaltung U-Bahn Gotthardstraße – aktueller Sachstand
  • Sicherstellung des Busverkehrs in Laim während der Baumaßnahmen/ Planungen zum Fahrplan nach Fertigstellung – aktueller Sachstand
  • Maßnahmen durch die Verkehrsüberwachung beim Beparken der Gehwege – aktueller Sachstand
  • Abgestellte Fahrräder in der Laimer Unterführung, überfüllte Fahrradständer – aktueller Sachstand
  • Entwicklung des Bereiches um das alte Straßenbahndepot an der Westendstraße mit Schulneubau.

Wer an Abstimmungen der Versammlung teilnehmen will, muss sich als Bewohner des Stadtviertels ausweisen können.

Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreter aus verschiedenen städtischen Bereichen, der Münchner Verkehrsgesellschaft, des Bezirksausschusses, der Polizeiinspektion und des Sozialbürgerhaus für Gespräche bereit.

